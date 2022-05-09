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Сегодня, 19:38

Денис Шаповалов оскорбил зрителей во время матча на турнире в Риме

Иван Шитик
Корреспондент
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Канадец Денис Шаповалов был оштрафован на очко по ходу матча с Лоренцо Сонего в первом круге в Риме, сообщает The Telegraph.

По ходу встречи Шаповалов получил два предупреждения. Одно из них за то, что он перешел на другую половину корта, чтобы показать судье отметку, оставленную мячом после его удара, что запрещено по правилам.

Шаповалов начал спорить с судьей и сказал, что это правило «тупое».

В этот момент трибуны начали освистывать спортсмена, на что он грубой форме предложил им «заткнуться».

После матча Шаповалов, победивший в трех сетах, извинился перед судьей.

Денис Шаповалов
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