Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Канадский теннисист Денис Шаповалов стал четвертьфиналистом турнира в Мюнхене.
Во втором круге 39-я ракетка мира победил венгра Фабиана Марожана со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 1 час 26 минут.
Соперником Шаповалова станет словацкий теннисист Алекс Молчан.
Мюнхен (Германия)
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Призовой фонд 2 561 110 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:2
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