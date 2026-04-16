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16 апреля, 19:10

Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Руслан Минаев

Канадский теннисист Денис Шаповалов стал четвертьфиналистом турнира в Мюнхене.

Во втором круге 39-я ракетка мира победил венгра Фабиана Марожана со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 1 час 26 минут.

Соперником Шаповалова станет словацкий теннисист Алекс Молчан.

Мюнхен (Германия)

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Призовой фонд 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:2

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Денис Шаповалов
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