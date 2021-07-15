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Дельбонис обыграл Рамоса-Виньоласа во втором раунде турнира в Гамбурге

21:54
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Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:3, 7:6 (7:4)) в матче второго раунда турнира АТР в Гамбурге (Германия).

Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Евгений Петров все материалы автора

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