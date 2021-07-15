Дельбонис обыграл Рамоса-Виньоласа во втором раунде турнира в Гамбурге
21:54
Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:3, 7:6 (7:4)) в матче второго раунда турнира АТР в Гамбурге (Германия).
Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 030 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)
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