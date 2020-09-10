Аргентинец Федерико Дельбонис и немец Янник Ханфманн прошли в четвертьфинал турнира ATP в Кицбюэле (Австрия).

Дельбонис победил грузина Николоза Басилашвили (7:5, 6:3), Ханфманн — серба Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:4).

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 4) — 7:5, 6:3

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 4:6, 6:3, 6:4