Дельбонис и Ханфманн — в четвертьфинале турнира в Кицбюэле
15:24
Аргентинец Федерико Дельбонис и немец Янник Ханфманн прошли в четвертьфинал турнира ATP в Кицбюэле (Австрия).
Дельбонис победил грузина Николоза Басилашвили (7:5, 6:3), Ханфманн — серба Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:4).
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 542 695 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 4) — 7:5, 6:3
Янник Ханфманн (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 4:6, 6:3, 6:4