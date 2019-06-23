Дель Потро успешно прооперировали колено

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Как сообщает Reuters, во время операции был удален фрагмент кости. О сроках восстановления спортсмена не сообщается.

Дель Потро ранее выразил сомнение в том, что после операции он сможет продолжить карьеру. Из-за травмы он снялся с турнира в Лондоне.

30-летний аргентинец - победитель US Open 2009, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Всего в его активе 22 победы на турнирах в одиночном разряде.