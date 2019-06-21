Дель Потро сомневается в том, что сможет продолжить карьеру после операции

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сомневается, что сможет продолжить карьеру после операции. Ранее стало известно, что ему предстоит операция на колене, которое он повреждал уже в прошлом.

– Я не знаю, сыграл уже свой последний матч или нет, – написал в своем Инстаграме 30-летний спортсмен. – Спросил у врачей, как лучше поступить. Они сказали, что нужно думать о здоровье, а не о теннисе. Операция – правильный выбор. Не знаю, что теперь будет. Надеюсь, что смогу восстановиться и снова иметь здоровое колено.