Дель Потро снялся с турнира в Лос-Кабос

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро отказался от участия в турнире в Лос-Кабос из-за травмы колена. Спортсмен недавно перенес операцию на колене, но не успевает восстановиться к старту соревнований.

Дель Потро ранее выразил сомнение в том, что после операции он сможет продолжить карьеру. Из-за травмы он снялся с турнира в Лондоне.

30-летний аргентинец – победитель US Open 2009, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Всего в его активе 22 победы на турнирах в одиночном разряде.