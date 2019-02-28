Дель Потро снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро отказался от участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Напомним, что теннисист является действующим победителем этих соревнований.

Причиной отказа стала травма спортсмена. Ранее Дель Потро снялся с турнира в Акапулько (Мексика). Аргентинец сообщил, что после консультаций со специалистами, решил пройти еще несколько восстановительных процедур. Он также добавил, что пока не может тренироваться.

Теннисист получил травму еще в октябре. Не так давно спортсмен вернулся на корт и принял участие в турниер в Делрэй-Бич (США), где дошел до четвертьфинала.