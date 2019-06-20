Дель Потро снова будет прооперирован

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро снова повредил коленную чашечку и будет прооперирован. Ранее спортсмен снялся с турнира в Лондоне.

Аргентинец в первом раунде обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:5, 6:4). Его соперником должен был стать испанец Фелисиано Лопес, который, таким образом, получил путевку в 1/4 финала без борьбы.

11 октября аргентинец получил трещину в коленной чащечке, из-за которой не играл 131 день. Сообщалось, что Дель Потро может потребоваться повторная операция.