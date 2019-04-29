Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP, американец Джон Изнер стал девятым.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции.

Рейтинг ATP

Положение на 29 апреля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 11 160

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5770

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 3780

8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225

9 (10). Джон Изнер (США) – 3085

10 (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3030...

13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2685

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

89 (89). Андрей Рублёв (Россия) – 644

* - положение в предыдущем рейтинге