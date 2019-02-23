07:10 | Теннис — ATP

Дель Потро не смог выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Обсудить
0

Американский теннисист Маккензи Макдональд в четвертьфинале турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро6:4, 3:6, 7:6.

Также в полуфинал вышли американец Джон Изнер и представитель Молдавии Раду Аболт.

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com 

Призовой фонд 582 550 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Маккензи Макдональд (США) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1, WC) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Раду Албот (Молдавия) - Стив Джонсон (США, 4) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Джон Изнер (США, 2, WC) - Адриан Маннарино (Франция, 8) - 7:6 (7:2), 6:4

Загрузка...
Материалы других СМИ