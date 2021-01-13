Де Минаур за семь минут выиграл финал турнира в Анталье
12:53
Австралиец Алекс Де Минаур стал победителем турнира в Анталье из-за отказа Александра Бублика продолжать матч.
В третьем гейме при счете 2:0 в пользу австралийца представитель Казахстана из-за травмы голеностопа не смог продолжить матч.
Для Де Минаура это четвертый титул ATP в одиночном разряде.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 2:0 отказ 2-го игрока
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