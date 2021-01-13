Де Минаур за семь минут выиграл финал турнира в Анталье

Австралиец Алекс Де Минаур стал победителем турнира в Анталье из-за отказа Александра Бублика продолжать матч.

В третьем гейме при счете 2:0 в пользу австралийца представитель Казахстана из-за травмы голеностопа не смог продолжить матч.

Для Де Минаура это четвертый титул ATP в одиночном разряде.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 2:0 отказ 2-го игрока