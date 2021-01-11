Де Минаур стал последним полуфиналистом турнира в Анталье

Аргентинец Алекс Де Минаур в двух сетах обыграл грузина Николоза Басилашвили (6:2, 6:4) в четвертьфинале турнира в Анталье. Матч длился час ии 15 минут.

В 1/2 финала аргентинец сыграет против бельгийца Давида Гоффена, во второй паре француз Жереми Шарди встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — 6:2, 6:4