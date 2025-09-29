Де Минаур вышел в полуфинал турнира в Пекине после отказа Меншика в первом сете
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел в полуфинал турнира в Пекине, его соперник по четвертьфиналу 20-летний чех Якуб Меншик отказался от борьбы после 29 минут игры в первом сете при счете 1:4.
26-летний Де Минаур в полуфинале встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия).
По ходу сезона-2025 Меншик жаловался на боли в правом колене.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Якуб Меншик (Чехия, 7) — 4:1 отказ 2-го игрока
