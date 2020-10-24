Де Минаур и Умбер встретятся в финале турнира в Антверпене

Определились финалисты турнира в Антверпене. В решающем матче сыграют австралиец Алекс Де Минаур и француз Уго Умбер.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 394 800 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4

Уго Умбер (Франция) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4