Де Минаур и Умбер встретятся в финале турнира в Антверпене
24 октября 2020, 23:04
Определились финалисты турнира в Антверпене. В решающем матче сыграют австралиец Алекс Де Минаур и француз Уго Умбер.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 394 800 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4
Уго Умбер (Франция) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4
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