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Сегодня, 22:02

Де Минаур и Шелтон вышли во второй круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур победил аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 6:1.

Американец Бен Шелтон на этой же стадии обыграл француза Корантена Муте — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.

Де Минаур во втором круге «мастерса» сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, Шелтон встретится с французом Артуром Казо.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бен Шелтон (США) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 6:1

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