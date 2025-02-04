Де Минаур победил Гоффена, Бублик проиграл Меншику на турнире в Роттердаме
Австралиец Алекс Де Минаур победил бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Роттердаме — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут.
Во втором круге 8-я ракетка мира встретится с чехом Якубом Меншиком, который был сильнее представляющего Казахстан Александра Бублика — 6:4, 6:4.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 6:4
Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4
Новости