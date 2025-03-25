Де Минаур обыграл Фонсеку и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в третьем круге турнира в Майами обыграл бразильца Жоау Фонсеку со счетом 5:7, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету 26-летнего австралийца эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В 1/8 финала Де Минаур встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:3
Новости