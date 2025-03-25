Теннис
25 марта, 04:47

Де Минаур обыграл Фонсеку и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в третьем круге турнира в Майами обыграл бразильца Жоау Фонсеку со счетом 5:7, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету 26-летнего австралийца эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/8 финала Де Минаур встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:3

