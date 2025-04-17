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Сегодня, 19:45

Де Минаур сыграет с Алькарасом в четвертьфинале турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 500 в Барселоне.

7-я ракетка мира во втором круге победил британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час.

За выход в полуфинал Де Минаур сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2

Алекс де Минаур
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