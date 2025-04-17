Де Минаур сыграет с Алькарасом в четвертьфинале турнира в Барселоне
Австралиец Алекс Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 500 в Барселоне.
7-я ракетка мира во втором круге победил британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час.
За выход в полуфинал Де Минаур сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2
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