Де Минаур сыграет с Полом в четвертом круге «мастерса» в Риме
Австралиец Алекс Де Минаур победил боливийца Уго Дельена в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Риме. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.
8-я ракетка мира встретится с американцем Томми Полом, который обыграл чеха Томаша Махача.
Чех Якуб Меншик, который победил венгра Фабиана Марожана, в четвертом круге сыграет против поляка Хуберта Хуркача.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Уго Дельен (Боливия, LL) — 6:4, 6:4
Томми Пол (США, 11) — Томаш Махач (Чехия, 19) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
Якуб Меншик (Чехия, 20) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:2)
Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 1:6, 6:1
