Де Минаур сыграет с Полом в четвертом круге «мастерса» в Риме

Австралиец Алекс Де Минаур победил боливийца Уго Дельена в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Риме. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

8-я ракетка мира встретится с американцем Томми Полом, который обыграл чеха Томаша Махача.

Чех Якуб Меншик, который победил венгра Фабиана Марожана, в четвертом круге сыграет против поляка Хуберта Хуркача.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Уго Дельен (Боливия, LL) — 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 11) — Томаш Махач (Чехия, 19) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Якуб Меншик (Чехия, 20) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:2)

Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 1:6, 6:1