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24 октября 2025, 16:30

Де Минаур победил Берреттини и стал полуфиналистом турнира в Вене

Руслан Минаев

Австралиец Алекс де Минаур вышел в полуфинал турнира в Вене.

В четвертьфинале 7-я ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини (59-я ракетка) со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 45 минут.

Де Минаур сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)

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Алекс де Минаур
Маттео Берреттини
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