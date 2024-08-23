Давыденко рассказал, как бесплатно раздал билеты в бокс на АО

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и US Open Николай Давыденко рассказал историю, как впервые приехал в Мельбурн.

«Самые бешеные фанаты на Australian Open — пьяные и громкие. Помню, первый раз поехал играть — попал через квалификацию. Второй матч — и я встречаюсь с Рафтером на центральном корте. Приехал один: ни тренера, никого нет. Бокс пустой. Мне дают 10 билетов — куда их деть? А там наши фанаты, которые в Австралии живут. Болели за меня в первом круге, кричали: «Николай, давай, мы всех порвем!» Я такой: 10 билетов — «Нате вам в бокс!» Они: «Вау, в бокс!» И орали там как бешеные. Вот так можно завоевать сердца», — сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Николай Давыденко — обладатель 21 титула ATP. В 2006 году он добрался до наивысшей для себя третьей строчки в рейтинге.