Давыденко раскрыл секрет успешной игры Медведева

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко в интервью «СЭ» подвел итоги серии американских турниров на харде для Даниила Медведева, отметив его психологическую стабильность.

— У Медведева была психологическая стабильность, — сказал Давыденко. — И уровень его тенниса не менялся. Он набит, и за счет уверенности хорошо играет в данный момент. У него хорошая подача, уверенная игра на задней линии. Единственное, что можно было устать. Но, слава богу, физическая форма у него оказалась хорошая. Но самое важное, что он выстоял психологически.

Бывает, когда на протяжении долгого времени побеждаешь, можно устать морально. А Даниил молодец, что все это выдержал. Хорошо, что у него есть неделя паузы, чтобы отдохнуть и подготовиться к US Open. И то, как он выступит там, будет хорошим показателем. Правда, там матчи из пяти сетов. Трехсетовые он выдерживает хорошо. Посмотрим, как будет в Нью-Йорке.

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