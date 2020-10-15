Давидович обыграл Чилича во втором раунде турнира в Кельне

В матче второго раунда турнира АТР в Кельне (Германия) испанский теннисист Алехандро Давидович победил хорвата Марина Чилича (3:6, 7:6 (7:3), 6:2).

Матч продолжался два часа и 24 минуты. В 1/4 финала Давидович сыграет с австрийцем Деннисом Новаком.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович (Испания) — Марин Чилич (Хорватия, 8) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2