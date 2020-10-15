Давидович обыграл Чилича во втором раунде турнира в Кельне
19:12
В матче второго раунда турнира АТР в Кельне (Германия) испанский теннисист Алехандро Давидович победил хорвата Марина Чилича (3:6, 7:6 (7:3), 6:2).
Матч продолжался два часа и 24 минуты. В 1/4 финала Давидович сыграет с австрийцем Деннисом Новаком.
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович (Испания) — Марин Чилич (Хорватия, 8) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
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