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Давидович Фокина победил Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира в Акапулько обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 25-летнего испанца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале Давидович Фокина встретится с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 585 410 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

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