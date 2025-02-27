Давидович Фокина победил Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира в Акапулько обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 25-летнего испанца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В четвертьфинале Давидович Фокина встретится с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 585 410 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3
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