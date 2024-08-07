Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:30

Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Монреале

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине на старте турнира в Монреале — 2:6, 5:7.

Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут. На счету Сафиуллина 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником испанца станет еще один россиянин Даниил Медведев, который получил третий номер посева на турнире.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:2, 7:5

Теннис
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
В Дагестане шахматистка пыталась отравить соперницу ртутью
Журналистка лишена аккредитации Олимпиады за толчок китайского теннисиста
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг парного турнира в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости