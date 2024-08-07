Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Монреале

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине на старте турнира в Монреале — 2:6, 5:7.

Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут. На счету Сафиуллина 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником испанца станет еще один россиянин Даниил Медведев, который получил третий номер посева на турнире.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:2, 7:5