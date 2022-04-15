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Сегодня, 14:45

Давидович-Фокина победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обыграл Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Игра продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Давидович-Фокина не сделал в матче ни одного эйса и совершил четыре двойные ошибки. Фритц провел матч без двойных ошибок и сделал пять эйсов.

В полуфинале турнира в Монте-Карло 46-я ракетка мира сыграет с победителем пары Григор Димитров — Хуберт Хуркач.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Тэйлор Фритц (США, 10) — 2:6, 6:4, 6:3

Теннис
Тэйлор Фритц
Хуберт Хуркач
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