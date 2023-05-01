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Сегодня, 02:28

Давидович-Фокина обыграл Руне и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина в третьем круге турнира в Мадриде обыграл норвежца Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. На счету 23-летнего испанца 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Давидович-Фокина встретится с хорватом Борной Чоричем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:5)

Хольгер Руне
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