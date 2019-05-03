Испанец Алехандро Давидович Фокина вышел в полуфинал турнира в Эшториле. В четвертьфинальном матче он обыграл француза Гаэля Монфиса - 6:7 (2:7), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
В полуфинале Давидович Фокина встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) - Пабло Куэвас (Уругвай).
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) - Гаэль Монфис (Франция, 3) - 6:7 (2:7), 7:5, 6:4