Зверев проиграл бельгийцу Гоффену в борьбе за выход в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена в четвертом круге «мастерса» в Шанхае — 4:6, 5:7.

Игра продлилась 1 час 57 минут. Гоффен трижды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных. У Зверева восемь эйсов, две двойные и два реализованных брейка из семи.

В четертьфинале «тысячника» Гоффен сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:4, 7:5