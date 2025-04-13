Руне: «Если я буду свеж, то смогу вернуться к своей лучшей форме»

Датский теннисист Хольгер Руне признался, что доволен нынешнем уровнем своей игры.

«Я по-прежнему показываю хороший теннис. Моя подготовка перед турниром в Монте-Карло, до того, как я заболел, была неплохой. Я играл хорошо. Я не думаю слишком много о своем уровне, я просто сосредоточен на ежедневной работе. Я доверяю себе. Если я буду свеж, то смогу вернуться к своей лучшей форме», — приводит Punto de Break слова Руне.

12-ракетка мира также поделился мнением о преимуществах грунтового покрытия.

«Больше всего в грунтовых покрытиях мне нравится то, что в игре много различных аспектов. Дело не только в том, чтобы выполнить отличный удар. Грунт позволяет вам увидеть, кто на самом деле лучший игрок. Вы можете делать укороченные, резаные удары, добавлять вращения... Вот что мне в нем нравится», — добавил спортсмен.

В первом круге «мастерса» в Монте-Карло Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем. Датчанин снялся с матча при счете 2:6, 0:3 из-за отравления.