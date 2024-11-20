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Руне — завершившему карьеру Надалю: «Ты был для меня самым большим вдохновением»

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне обратился к испанцу Рафаэлю Надалю, который завершил карьеру.

«Рафа, ты был моим первым кумиром. Моей первая ракетка — Babolat. В шесть лет я носил безрукавки с торчащими руками-спагетти и банданой Nike. Твои постеры висели по всей комнате (позже появился Роджер). Ты был самым большим вдохновением, и мы все хотели быть тобой», — написал Руне в своих соцсетях.

Спортсмен отметил, что его восхищает умение Надаля бороться на корте, и испанец по-прежнему является для него примером для подражания.

19 ноября Надаль уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6) в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Этот турнир стал последним в карьере 38-летнего теннисиста.

Надаль — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратный олимпийский чемпион.

Теннис
Рафаэль Надаль
Хольгер Руне
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