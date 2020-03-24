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Даниил Медведев: «Зверев говорит по-русски лучше большинства тех, кто уехал из России»

05:21
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Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал об отношениях с Александром Зверевым. В 5 личных встречах из 6 Зверев был сильнее.

— Не могу назвать его своим другом, но отношения в целом хорошие, — цитирует Медведева Tennis Magazine. — Как он говорит по-русски? Кстати, довольно неплохо. Его родители же русские, так что он говорит лучше большинства людей, которые уехали из России.

В ближайшие десять лет не будет ни Федерера, ни Надаля. Буду бороться со Зверевым, Циципасом, Оже и Шаповаловым. Привыкнем друг к другу и будем показывать крутой теннис.

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