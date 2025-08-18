Теннис
18 августа, 09:43

Медведев: «В 35 лет буду бойкотировать матчи в 11 утра»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что после 35 лет будет бойкотировать утренние матчи на турнирах. По его мнению, такие игры являются трудными с психологической точки зрения.

«Я сказал своей команде, что в 35 лет буду просто бойкотировать матчи в 11 утра. Буду говорить: «Я не приду, снимаюсь. Простите, ребята, я не проснулся». Для меня матчи в 11 — это слишком рано, приходится вставать в 6.30. Если играешь вечером, можно проснуться в 9.00. Это безумно в психологическом плане», — приводит The Guardian слова Медведева.

На проходящем в Цинциннати «мастерсе» 29-летний россиянин вылетел во втором раунде, проиграв 85-й ракетке мира Адаму Уолтону из Австралии.

Медведев является победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл турнир «Большого шлема» в США.

Теннис
Даниил Медведев
  • hant64

    Смешной такой - к 35 годам ты будешь 200 ракеткой, и все тебя забудут к тому времени уже.

    18.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    В 35 лет Данилко будет в лучшем случае играть на Челенджах (это если его туда пригласят), а скорее всего будет на манакских пляжах почёсывать свою жопу.

    18.08.2025

  • _Mike N_

    Какие 35 лет ? В свои 29 лет Даня живой труп, как теннисист !

    18.08.2025

