Даниил Медведев заявил, что мечтает сыграть на Олимпийских играх

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» поделился планами на следующий сезон.

— Правильно ли, что начало Australian Open передвинули?

— Насколько мне известно, Ассоциация тенниса Австралии вместе с ATP тесно сотрудничают с австралийскими органами власти, и это был единственный возможный вариант проведения турнира. Они делают все возможное, чтобы Australian Open состоялся, а это непросто. Поэтому я думаю, что это правильное решение.

— В 2020 году вы провалили грунтовый сезон. У вас есть планы по улучшению игры на грунте? Может, лучше уже просто забыть про это покрытие?

— На все есть разумные причины. Я сыграл два тяжелых турнира в Америке после перерыва в полгода. После этого у меня было три дня отдыха и четыре дня подготовки к грунтовому сезону. Для игроков, у которых грунт — любимое покрытие, этого будет достаточно. Для меня же этого оказалось слишком мало. В прошлом году при хорошей подготовке я показывал хорошую игру на грунте. Мы будем продолжать с командой работать в этом направлении.

— Поедете на Олимпиаду, если она состоится? Ведь, возможно, она пройдет в смежные сроки с Уимблдоном?

— Выступить на Олимпиаде — это моя детская мечта, как, думаю, и для большинства спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Тимур Ганеев)

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