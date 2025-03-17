Медведев занимает 12-е место в Чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев расположился на 12-й строчке после обновления рейтинга Чемпионской гонки ATP.

Теннисист на прошлой неделе дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6). Соотечественник Медведева Андрей Рублев занимает 17-е место в гонке.

На третье место поднялся британец Джек Дрейпер, который стал победителем «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Чемпионская гонка ATP от 17 марта:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) — 1565

3. Джек Дрейпер (Великобритания) — 1530

4. Карлос Алькарас (Испания) — 1400

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1145

6. Бен Шелтон (США) — 1100

7. Алекс де Минаур (Австралия) — 985

8. Хольгер Руне (Дания) — 950

9. Новак Джокович (Сербия) — 860

10. Томми Пол (США) — 850

12. Даниил Медведев (Россия) — 800

17. Андрей Рублев (Россия) — 720

82. Карен Хачанов (Россия) — 200