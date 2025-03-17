Медведев занимает 12-е место в Чемпионской гонке ATP
Россиянин Даниил Медведев расположился на 12-й строчке после обновления рейтинга Чемпионской гонки ATP.
Теннисист на прошлой неделе дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6). Соотечественник Медведева Андрей Рублев занимает 17-е место в гонке.
На третье место поднялся британец Джек Дрейпер, который стал победителем «мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Чемпионская гонка ATP от 17 марта:
1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков
2. Александр Зверев (Германия) — 1565
3. Джек Дрейпер (Великобритания) — 1530
4. Карлос Алькарас (Испания) — 1400
5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1145
6. Бен Шелтон (США) — 1100
7. Алекс де Минаур (Австралия) — 985
8. Хольгер Руне (Дания) — 950
9. Новак Джокович (Сербия) — 860
10. Томми Пол (США) — 850
12. Даниил Медведев (Россия) — 800
17. Андрей Рублев (Россия) — 720
82. Карен Хачанов (Россия) — 200