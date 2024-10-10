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10 октября, 09:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев и Янник Синнер.
Фото Getty Images

Итальянец Янник Синнер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым в 1/4 финала турнира серии «мастерс» в Шанхае 10 октября. Ориентировочное время начала — 10.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Медведев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Теннисисты встречались друг с другом 13 раз, счет — 7-6 в пользу россиянина. В 2024 году соперники выходили на корт друг против друга четыре раза, трижды победу одерживал итальянец.

23-летний Синнер — первая ракетка мира. 28-летний Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP.

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Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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