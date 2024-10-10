Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 1:6, 4:6.
Матч длился 1 час 23 минуты. 5-я ракетка мира Медведев за игру сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт. У первой ракетки мира — 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Медведев дважды за игру вызывал физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.
Синнер вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:1, 6:4
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