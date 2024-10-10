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10 октября, 11:35

Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. 5-я ракетка мира Медведев за игру сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт. У первой ракетки мира — 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Медведев дважды за игру вызывал физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.

Синнер вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:1, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
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