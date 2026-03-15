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15 марта, 13:45

Даниил Медведев — Янник Синнер: трансляция финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе начнется в 0.00 мск 16 марта

Медведев и Синнер встретятся в финале Индиан-Уэллса в ночь на 16 марта
Дмитрий Сомов
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В ночь с 15 на 16 марта на турнире категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе в финале мужской сетки встретятся 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Матч Медведева и Синнера пройдет начнется не ранее 0:00 по московскому времени в ночь на 16 марта. Перед этим пройдет женский финал между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

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Медведев и Синнер сыграют друг с другой в 16-й раз в карьере. На данный момент счет в личных противостояниях — 8:7 в пользу итальянца. Предыдущий матч между теннисистами состоялся в групповом раунде Итогового турнира ATP в Турине в ноябре 2024 года, тогда победу Синнер одержал со счетом 6:3, 6:4.

Медведев в Индиан-Уэллсе последовательно обыграл Алехандро Табило, Себастьяна Баэса, Алекса Михельсена и Джека Дрейпера. В полуфинале россиянин сенсационно победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и прервал 16-матчевую победную серию испанца в сезоне.

Для Медведева это третий финал в Индиан-Уэллсе. В 2023 и 2024 году Даниил уступал в решающих матчах Алькарасу.

Прямую трансляцию финала покажет проект BB Tennis на своем сайте и в группе соцсети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча между Медведевым и Синнером.

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Даниил Медведев
Янник Синнер
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