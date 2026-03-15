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15 марта, 22:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: онлайн-трансляция финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Медведев и Синнер встретятся в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Дмитрий Сомов
Фото Getty Images

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер встретятся в финале турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе в ночь с воскресенья 15 марта. Матч начнется не ранее 0:00 16 марта по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Медведев — Синнер.

Даниил Медведев — Янник Синнер: онлайн-трансляция финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе (видео)

Для 30-летнего Медведева это третий финал в Индиан-Уэллсе — ранее он играл в решающих матчах в 2023 и 2024 годах, но оба раза уступал Карлосу Алькарасу. На пути к финалу в этом году Даниил не отдал соперникам ни одного сета и последовательно обыграл Алехандро Табило, Себастьяна Баэса, Алекса Михельсена, Джека Дрейпера и первую ракетку мира Алькараса — 6:3, 7:6 (7:3).

Для 24-летнего Синнера этот финал станет дебютным в Индиан-Уэллсе. В нынешнем сезоне итальянец уступил Новаку Джоковичу в в полуфинале Australian Open и вылетел в четвертьфинале турнира в Дохе.

Медведев и Синнер встречались между собой 15 раз, счет в личных противостояниях — 8-7 в пользу итальянца. Последний матч состоялся в ноябре 2024 года в группе Итогового турнира ATP в Турине, Синнер одержал победу со счетом 6:3, 6:4.

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Прямую трансляцию финала ведет проект BB Tennis на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ходом игры можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

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Даниил Медведев
Янник Синнер
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