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Даниил Медведев: «Я зарабатываю, а жена помогает мне зарабатывать больше»

07:52
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Россиянин Даниил Медведев, который является четвертой ракеткой мира, рассказал, как его жена влияет на уровень игры.

— До того как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за десять месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10, — цитирует Vogue Russia Медведва. — Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше.

В сентябре Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема» — в пяти сетах он уступил Рафаэлю Надалю на US Open.

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