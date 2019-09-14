Даниил Медведев: «Я зарабатываю, а жена помогает мне зарабатывать больше»

Россиянин Даниил Медведев, который является четвертой ракеткой мира, рассказал, как его жена влияет на уровень игры.

— До того как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за десять месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10, — цитирует Vogue Russia Медведва. — Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше.

В сентябре Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема» — в пяти сетах он уступил Рафаэлю Надалю на US Open.