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Даниил Медведев: «Я не могу играть так много»

16:10
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Финалист US Open-2019 россиянин Даниил Медведев объяснил причины поражения от француза Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6) во втором круге турнира в Париже (Франция).

— Я злился минут десять, а потом вспомнил, что иногда мы все проигрываем, это же спорт, — цитирует Медведева Tennis World USA. —  Но шансы были. Иногда ты делаешь два брейка и побеждаешь, иногда нет. Но это жизнь, уже все позади.

Отказ от турниров сломал ритм, но я не могу играть так много. Нужно думать о теле, я все сделал правильно.

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