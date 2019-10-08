Даниил Медведев: «Я не чувствую себя непобедимым»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри во втором круге турнира в Шанхае (Китай).

— Это был отличный матч, — цитирует ATP Tour Медведева. — Первая игра после нескольких недель без турниров, поэтому я даже немного волновался по поводу своего уровня, но в конце концов мне удалось показать действительно хороший теннис и победить менее чем за час

Я не чувствую себя непобедимым, потому что проиграл несколько матчей. Если бы выиграл, скажем, пять турниров в США, то мог бы сказать о подобном. Я изо всех сил стараюсь сохранить форму, которая у меня есть. Это действительно непросто, потому что, как только вы немного расслабитесь, результаты начнут падать. Я тренируюсь изо всех сил.