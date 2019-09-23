Даниил Медведев: «Я ломаю игру соперников»

Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев после победы в финале турнира в Санкт-Петербурге над Борной Чоричем предположил, почему хорват прекратил борьбу во втором сете.

— Мне тяжело каждый раз найти причину, — отметил Медведев. — Наверное, это связано с моим стилем игры. Слышал, что Егор Герасимов сказал, что я как осьминог, окутываю и не отпускаю. Я ломаю игру соперников. Но вот что хочу сказать: в первых трех матчах здесь (против Евгения Донского, Андрея Рублева и Егора Герасимова) было очень тяжело. Там люди не ломались.

— Складывается впечатление, что чем сильнее соперник, тем интереснее вам самому играть.

— Нет, я всегда говорю, что я стараюсь каждый матч, не важно против кого, играть от первого мяча до последнего. Другое дело, что бывает, как вчера с Егором (Герасимовым. — Прим. «СЭ»). Я много раз говорил, что для меня он — игрок топ-50 по уровню. Но все равно выходишь на корт и вспоминаешь, что он вроде как 120-й, а он начинает тебе эйсы под линию подавать. И спрашиваешь себя: «Ну, как же так, почему он именно сегодня опять так играет?» В целом же я всегда ко всем соперникам готовлюсь одинаково.

Даниил Медведев: «Думаю, что Сафин круто комментировал мой матч»