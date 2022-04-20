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Сегодня, 15:26

Даниил Медведев выступит на турнире в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).

«С нетерпением жду возвращения в Нидерланды и выступления на турнире. Мне нравится играть на травяном покрытии в непринужденной атмосфере, которой славится Libema Open», — приводит официальный сайт турнира слова Медведева.

Даниил Медведев не играл с 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США). 2 апреля 26-летний россиянин сообщил, что ему предстоит операция по удалению грыжи.

Турнир в Хертогенбосе пройдет с 4 по 12 июня. Соревнования не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. В 2019 году турнир выиграл француз Адриан Маннарино.

Источник: https://libema-open.nl/en/2022/04/20/world-top-player-medvedev-is-coming-to-libema-open/
Теннис
Даниил Медведев
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