Медведев высказался о том, что станет первой ракеткой мира на следующей неделе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что станет первой ракеткой мира на следующей неделе и оценил поддержку на турнире ATP в Акапулько (Мексика).

«Трудно сказать, где именно я стал первой ракеткой мира — в Акапулько или в Дубае, где проиграл Джокович. Мне понравилась атмосфера в Акапулько. Меня не волнует, поддерживают ли болельщики меня, Надаля или кого-то еще. Болельщики здесь действительно любят теннис», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Медведева.

#Medvedev: «It's tough to say where I became no.1 because #Djokovic lost in Dubai (laugh). I felt great atmosphere here in Acapulco, I don't care if the crowd is for me, Nadal or other players. But regardless of cheering, the public here applauds good points, they love tennis». pic.twitter.com/jhfiJi9yp4 — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) February 26, 2022

Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира, так как 24 февраля Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Сегодня, 26 февраля Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6) в полуфинале турнира в Акапулько.