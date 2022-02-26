Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:57

Медведев: «Трудно сказать, где я стал первой ракеткой мира — в Акапулько или в Дубае, где проиграл Джокович»

Медведев высказался о том, что станет первой ракеткой мира на следующей неделе
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что станет первой ракеткой мира на следующей неделе и оценил поддержку на турнире ATP в Акапулько (Мексика).

«Трудно сказать, где именно я стал первой ракеткой мира — в Акапулько или в Дубае, где проиграл Джокович. Мне понравилась атмосфера в Акапулько. Меня не волнует, поддерживают ли болельщики меня, Надаля или кого-то еще. Болельщики здесь действительно любят теннис», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Медведева.

Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира, так как 24 февраля Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Сегодня, 26 февраля Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6) в полуфинале турнира в Акапулько.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Игнатов выдал четыре четверных и выиграл финал Кубка России. Алиев упал и попал в судейский скандал
Исмаилов впервые выиграл на боксерском ринге: побил африканского чемпиона и разорвал микрофон после гонга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев объяснил причину поражения Даниила Медведева в полуфинале турнира в Мексике

Тарпищев рассказал, как поражение Медведева от Надаля отразится на статусе первой ракетки мира
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости