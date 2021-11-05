Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже. В четвертьфинале в двух сетах он победил француза Юго Гастона — 7:6, 6:4.

За 1 час 47 минут матча Даниил сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче.

Следующий соперник россиянина определится в противостоянии Каспера Рууда и Александра Зверева.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Юго Гастон (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 6:4