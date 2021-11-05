Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже
23:28
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже. В четвертьфинале в двух сетах он победил француза Юго Гастона — 7:6, 6:4.
За 1 час 47 минут матча Даниил сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче.
Следующий соперник россиянина определится в противостоянии Каспера Рууда и Александра Зверева.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Юго Гастон (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 6:4
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю