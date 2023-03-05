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Медведев: «Трава — тяжелое покрытие. Но я надеюсь, что в этом году смогу сыграть на Уимблдоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что трава это очень тяжелое покрытие.

«Мне нравится трава, но это очень тяжелое покрытие — немного тяжелее, чем хард. Поэтому меня особенно поражает, что Джокович выигрывает так много турниров на траве. Ведь на самом деле можно просто наткнуться на парня, который в этот день хорошо отпадает, и тогда придется побеждать на тай-брейках. А Новак так часто выигрывает 6/4, 6/4, 6/4 — вообще не знаю, как.

Вот почему трава — немного сложное для меня покрытие. Например, в прошлом году я проиграл ван Рийтховену в финале Хертогенбоса, хотя перед матчем чувствовал себя прекрасно, играл отлично. Но у него выдался хороший день, мощные удары проходили, и после игры я подумал: «Хорошо, он просто целый час туда-сюда стрелял виннерами, и я проиграл», — приводит слова Медведева Eurosport.

27-летний россиянин также выразил желание выступить на Уимблдоне-2023.

«На харде вероятность подобной ситуации чуть снижается. Но я хочу играть на траве, на Уимблдоне. Не знаю, какое решение они примут. Просто жду и надеюсь, что в этом году смогу сыграть на Уимблдоне и показать замечательный результат», — сказал Медведев.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

 
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Теннис
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Даниил Медведев
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