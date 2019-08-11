Даниил Медведев: "Вписать свое имя в историю этого турнира было бы невероятным достижением"

Россиянин Даниил Медведев, который в субботу переиграл соотечественника Карена Хачанова (6:1, 7:6 (8:6)) и вышел в финал "Мастерса" в Монреале, считает, что показывает на этом турнире теннис сумасшедшего уровня.

- В первый день я тренировался на корте, где были написаны имена всех победителей турнира. Там был Андрей Чесноков, но не было Марата Сафина, потому что он победил в Торонто. Конечно, если я сумею вписать свое имя в историю такого турнира вместе с двумя российскими игроками такого уровня, это будет невероятное достижение, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

- Как вы оцените свою игру на этой неделе и шансы против Рафы Надаля в финале?

- Я действительно показывал очень высококлассный теннис на этой неделе. Думаю, если спросить всех моих соперников, они подтвердят, что я играл просто в сумасшедший теннис. И в финале я действительно выйду на корт, чтобы победить.