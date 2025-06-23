Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, Хачанов — в топ-20

Россиянин Даниил Медведев вернулся в первую десятку обновленного рейтинга ATP. Первая ракетка России поднялся на две строчки и занял девятое место.

22 июня Медведев проиграл Александру Бублику (Казахстан) в финале турнира серии ATP 500 в Галле. Бублик поднялся на 15 строчек и занимает 30-е место.

Россиянин Андрей Рублев располагается на 14-м месте, Карен Хачанов вошел в топ-20 и занимает 19-ю строчку. Роман Сафиуллин — 75-й.

Среди других изменений в топ-10: британец Джек Дрейпер поднялся на 4-е место в рейтинге, датчанин Хольгер Руне — 8-й.

Рейтинг АТР от 23 июня 2025 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500

4 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650

5 (4). Тэйлор Фритц (США) — 4635

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4630

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140

8 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3530

9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3420

10 (10). Бен Шелтон (США) — 3170

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920

19 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2240

75 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816